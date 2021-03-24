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11:42, 24 марта 2021 года

Кражи и мошенничество довели молодого амчанина до срока

18-летний парень будет отбывать наказание в воспитательной колонии.


Следствие выявило и доказало три эпизода преступлений. Первое было совершено в июле 2019 года. Находясь на учете в органах по делам несовершеннолетних, парень похитил из строительного вагончика в деревне Калинеево более 11 тысяч рублей.

Второй эпизод произошел в ноябре того же года – юноша вместе с подельником мошенническим путем присвоил чужой мобильник ценой примерно в 6 тысяч рублей.

Заключительным преступлением стала кража имущества из комнаты общежития в феврале прошлого года в Мценске. Вместе с сообщником парень причинил ущерб на сумму в 4,5 тысяч рублей.

Приговором суда юноша отправится в воспитательную колонию на 1 год и 2 месяца – сообщает сайт регионального СУ СК.


Артём Ежаков
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