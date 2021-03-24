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12:00, 24 марта 2021 года Молодым орловским семьям помогут в приобретении жилья Годовой фонд финансирования составит порядка 27,5 миллиона рублей.





Из этой суммы 10 миллионов рублей выделит государство, еще 530 тысяч – региональная казна, оставшиеся 17 миллионов возьмут из местных бюджетов. Денег хватит для содействия в покупке жилья 38 молодым семьям – сообщил и. о. главы департамента строительства Алексей Субботин.



Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



