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12:20, 24 марта 2021 года Руководителем Орловского университета экономики и торговли выбран Павел Меркулов Корреспондент ГТРК «Орел» Елизавета Капырина присутствовала на голосовании.





Проведение выборов руководителя учебного заведения - процедура многоступенчатая. Её инициирует Министерство образования и науки. Затем в вузе должны выбрать кандидатов. Работники ОрелГУЭТ выдвинули три кандидатуры, но к участию Минобрнауки допустило только двух человек - Павла Меркулова и Наталью Парушину. Каждый кандидат представил программу развития. Наталья Парушина видит вуз инновационным образовательным центром, который готовит кадры для всех сфер бизнеса. Наталья Парушина, и.о. заведующего кафедрой бухгалтерского учёта, анализа и аудита: «На мой взгляд, тот потенциал университета, который сформировался за долгие годы, а в следующем году университету исполнится 60 лет, этот потенциал должен быть взят для дальнейшего развития университета». С июля прошлого года вузом руководит Павел Меркулов. Правда, с приставкой «и.о.». Коллеги говорят, что за полгода в университете изменилось немало. Елена Минакова, и.о. заведующего кафедрой финансов и кредита: «Удалось достигнуть контрольных цифр приема, которые были значительны увеличены, и на 2022-2023 учебный год составили 240 бюджетных мест. Для сравнения на 2021-2022 их количество составляет всего лишь 89». Процедура голосования в вузе состоялась накануне. Каждый участник конференции получил бюллетень с двумя фамилиями. Большинство голосов получил Павел Меркулов. В его планах вернуть доверие орловцев к учебному заведению. А для этого будут повышены требования и к студентам, и к преподавательскому составу. Павел Меркулов, и.о. ректора ОрёлГУЭТ: «Значительное количество студентов должно быть орловцами и из соседних регионов, а не только иностранные студенты. Профессорско-преподавательский состав должен повысить требования не только к студентам, но и к самим себе, а именно должно увеличиться количество кандидатских и докторских диссертаций, это тоже принесет определенные плоды». Кстати, в вузе уже начали серьезную работу по отчислению тех студентов, кто на занятия не ходит. Одна из задач теперь уже нового ректора - вернуться к специализации университета, которая была раньше и помогала держать его на лидирующих позициях.





Елизавета Капырина



