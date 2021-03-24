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12:37, 24 марта 2021 года В Орловской области не допущено серьезных ЧП с отоплением Об этом было заявлено во время вчерашней рабочей встречи с участием губернатора Андрея Клычкова и замглавы Приокского управления Ростехнадзора Олега Борисова.





Глава региона подчеркнул, что во время текущего отопительного сезона не было допущено серьезных аварий в работе объектов ЖКХ, отвечающих за подачу тепла – за этим следят в ежедневном режиме. Для поддержания работы объектов имеется нужный запас ГСМ – сообщает сайт областного правительства.





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