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12:50, 24 марта 2021 года Сегодня в Орле проверили документы у иностранцев Очередной рейд, в котором участвовали сотрудники миграционной службы и росгвардейцы, прошел в двух общежитиях на улице Часовой.





Еще в декабре прошлого года миграционная служба поставила окончательный срок для студентов-иностранцев, до которого они должны предоставить копии медицинского страхования. Больше ста мигрантов тогда были привлечены к административной ответственности. Сегодня в ходе очередного рейда стражи порядка проверяли наличие всех необходимых для иностранных граждан документов. Рейдовые мероприятия по выявлению мигрантов на территории города засекречены. Информацию о том, куда поедут, озвучивают за десять минут до выезда. На этот раз стражи порядка проверяли два общежития на улице Часовой, где среди проживающих преобладают студенты-иностранцы. Патрули Росгвардии были расставлены по всему зданию, чтобы перекрыть пути отхода потенциальным нарушителям. Не у всех иностранцев документы оказались в порядке. Сейчас нарушители находятся в управлении по вопросам миграции, где с ними проводят индивидуальные беседы.





Всеволод Трифонов



