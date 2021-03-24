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13:02, 24 марта 2021 года 13 школ в десяти районах Орловской области в этом году получат обновленные спортивные залы Благодаря партийному проекту «Единой России» в них будет сделан капитальный ремонт и появятся новые уличные тренажёры и спортинвентарь. На каждое образовательное учреждение в среднем выделено около 3 миллионов рублей.





Спортзал Максимовской средней школы в Урицком районе стал 124-м в списке партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Здесь прошёл капитальный ремонт. Полы, окна, освещение, отопление, раздевалки, душевые - обновлению подлежала вся инфраструктура. А ещё здесь появилась новая уличная площадка с тренажёрами и был заменен практически весь спортинвентарь. Партийный проект реализуется уже восьмой год. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «За время реализации проекта на эти цели было выделено более 200 миллионов рублей. Те условия, которые создаются для детей, не могут не радовать, потому что это не только развитие и привлечение к спорту, но в первую очередь это повышение уровня культуры, это наше здоровье, это качество нашей жизни». А в первой Нарышкинской школе ремонт спортзала ещё впереди. На работы выделено около 3 миллионов рублей. В школе занимаются почти 600 детей. Контракт с подрядчиком заключен, приступить он должен 1 апреля. Срок исполнения работ - до 31 июля. Инна Шакиева, директор Нарышкинской СОШ №1 им. Н.И. Зубилина: «Необходимо провести полную замену оконных блоков, ремонт отопительной системы, пол полностью нужно будет заменить, потому что этому полу уже более 20 лет». Потенциал юных спортсменов, обучающихся в этой школе, огромный. Среди них есть и призёры России и Европы по каратэ, подающие надежды гимнасты и кикбоксёры, уже получившие множество наград. В масштабе всей страны упор также в ближайшие годы будет делаться на творческое развитие юных россиян. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Мы приняли один из важных законов, касающихся детских образовательных учреждений культуры. Это музыкальные школы, художественные школы, различные кружки. Теперь они имеют особый статус. Они впервые обозначены как образовательные организации дополнительного образования, которые будут получать средств из федерального бюджета и регионального для подготовки наших талантливых детей». Что качается спортзалов в орловских сельских школах, то проект «Единой России» «Детский спорт» охватит в этом году 13 учреждений.





Антон Киселёв



