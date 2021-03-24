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13:05, 24 марта 2021 года Орловская прокуратура проследит за расследованием смерти новорожденного Тело мальчика обнаружили накануне, 23 марта, на мусорообрабатывающем заводе в Ливнах.





Место происшествия уже посетил Ливенский межрайонной прокурор. Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка), продолжается. Ход расследования взят на контроль ведомства, в данный момент следователи заняты выяснением обстоятельств случившегося – сообщает сайт областной прокуратуры.



Фото: ТК "ПРИНТ-ТВ"





Артём Ежаков



