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13:24, 24 марта 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 24 марта.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 28; Орловский район – 7; Ливны – 5; Должанский и Ливенский – по 4; Покровский и Новодеревеньковский – по 3; Урицкий и Малоархангельский – по 2; Залегощенский и Новосильский – по 1.



Согласно данным регионального оперативного штаба, накануне заразились 60 жителей региона, выздоровели – 67. Число погибших достигло 499 (+1 летальный исход).



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



