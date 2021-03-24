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14:44, 24 марта 2021 года Коммунальщики Орла продолжают убирать «снежную кашу» Вовсю идет подготовка улиц областного центра к весеннему сезону.





Скалыванием льда, подметанием и уборкой города занимается «Спецавтобаза». Сегодня эта работа запланирована во всех районах Орла – ими займутся 16 рабочих и 23 специализированные машины, сообщает сайт мэрии.



Особое внимание уделят уборке общественных территорий областной столицы: Литературному скверу, скверу Семашко и скверу «Орлята».





Артём Ежаков



