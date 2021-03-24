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Главная » Новости

14:46, 24 марта 2021 года

В Орловской области спишут ряд ветеринарных зданий

Все они непригодны для дальнейшего использования.


Соответствующее распоряжение областного правительства № 164-р от 24 марта 2021 года подписано губернатором Клычковым. Все помещения находятся на балансе региона. Как отмечено в документации, все помещения являются непригодными для дальнейшего использования по целевому назначению из-за физического износа, а их ремонт нецелесообразен.

В список попали:

• Здание ветлаборатории в пгт. Долгое по ул. Дзержинского, 37 (1976 год постройки);
• Здание Вышне-Ольшанской ветлечебницы в с. Вышнее Ольшаное (1957 г. п.);
• Здание Должанского ветучастка в с. Вышнее Долгое (1963 г. п.);
• Здание Знаменского ветучастка в д. Калиновка (1982 г. п.).

Все указанные здания относятся к Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных. Также будет списан ветеринарный участок 1967 года постройки в деревне Бунино, находящийся под управлением Урицкой районной станции по борьбе с болезнями животных.


Артём Ежаков
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