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14:46, 24 марта 2021 года В Орловской области спишут ряд ветеринарных зданий Все они непригодны для дальнейшего использования.





Соответствующее распоряжение областного правительства № 164-р от 24 марта 2021 года подписано губернатором Клычковым. Все помещения находятся на балансе региона. Как отмечено в документации, все помещения являются непригодными для дальнейшего использования по целевому назначению из-за физического износа, а их ремонт нецелесообразен.



В список попали:



• Здание ветлаборатории в пгт. Долгое по ул. Дзержинского, 37 (1976 год постройки);

• Здание Вышне-Ольшанской ветлечебницы в с. Вышнее Ольшаное (1957 г. п.);

• Здание Должанского ветучастка в с. Вышнее Долгое (1963 г. п.);

• Здание Знаменского ветучастка в д. Калиновка (1982 г. п.).



Все указанные здания относятся к Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных. Также будет списан ветеринарный участок 1967 года постройки в деревне Бунино, находящийся под управлением Урицкой районной станции по борьбе с болезнями животных.





Артём Ежаков



