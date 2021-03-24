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15:45, 24 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- С какими показателями Орловщина встречает годовщину появления коронавируса в регионе? И как проходит вакцинация? Сегодня в прививочные пункты поступит очередная партия «Спутника V».



- Проверяют всё! Сегодня студенты-иностранцы встретили утро в компании правоохранителей. Сколько нарушителей выявили, расскажем в «Вестях».



- 13 сельских школ в этом году получат обновленные спортивные залы. Мы побывали там, где капитальный ремонт завершен, и там, где работы на старте.



- Лес на контроле. Что проверят тульские специалисты в орловских лесах?



- Сегодня в Орле подводят итоги танцевального «Весеннего дивертисмента».



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