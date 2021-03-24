Главная » Новости



15:13, 24 марта 2021 года На Орловщине продолжается тенденция к снижению безработицы Данные представлены региональный службой статистики.





Согласно отчету территориального органа, по состоянию на конец февраля текущего года на учете в службах занятости состояло 5,1 тыс. человек (5,9 тыс. в январе), из них статус безработного имело 4,5 тыс. орловцев (5 тыс. в январе). В минувшем месяце удалось трудоустроить 335 жителей региона, однако статус ищущего работу получили 812 граждан.



Из отчета следует вывод, что официальное число безработных снижается сентября минувшего года. Пиковый уровень безработицы был достигнут в августе – на учете в соответствующих органах находилось 14,3 тыс. человек. С тех пор их число продолжает снижаться.



Согласно другой публикации Орелстата, в минувшем месяце работодатели заявили в службы занятости о 7,2 тыс. вакансий.











Артём Ежаков



