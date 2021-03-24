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15:34, 24 марта 2021 года В Орловской области существенно упал средний уровень зарплаты Территориальный орган службы статистики опубликовал данные о январской оплате труда





Согласно публикации Орелстата, средняя номинальная заработная плата на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях в начале года установилась на отметке в 30 323 рубля. Падение показателя в сравнении с декабрем минувшего года составила 27,2%.



Реальная оплата труда, рассчитанная с учетом инфляции, за год уменьшилась на 1,2%.



Тройка лидеров по зарплате в регионе: финансисты и страховщики – 41 306 рублей, сфера транспортировки и хранения – 34 910 рублей, госуправление – 34 648 рублей.



Что касается педагогов и медиков, то они зарабатывают 26 045 рублей и 30 406 рублей соответственно.





Артём Ежаков



