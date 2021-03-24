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16:08, 24 марта 2021 года В Орле 40 студентов-иностранцев нарушили закон Сегодня утром стражи порядка проверили два общежития на улицах Часовой и Генерала Родина.





Рейдовое мероприятие сегодня провели сотрудники миграционной службы и росгвардейцы. Цель - проверка наличия всех необходимых для иностранных граждан документов. В списке нарушителей оказались 40 студентов.



Во второй половине дня инспекторы проверили торговые точки, где работают иностранные граждане. Здесь проверялось исполнение закона не только иностранцами, но и работодателями. Нарушения ни стороны администрации магазина, ни со стороны работников выявлены не были. Однако двум покупателям-иностранцам в сопровождении сотрудников Росгвардии пришлось поехать в миграционную службу.





Всеволод Трифонов



