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18:09, 24 марта 2021 года

Работа орловских аудиторов позволила возбудить 8 уголовных дел

Региональная Контрольно-счетная палата подвела годовые итоги деятельности.


В минувшем году специалисты областной КСП запланировали провести 45 проверочных мероприятий, касающихся расходования бюджетных средств, однако пандемия коронавирусной инфекции позволила выполнить 38 таких инспекций.

Всего аудиту подверглись 6,7 миллиарда рублей. Как выяснилось, 781,5 миллиона рублей из них освоили неэффективно. В сфере закупок по национальным проектам проверили крупнейшие прошлогодние сделки области на сумму в 2,6 миллиарда рублей, и, несмотря на достижение итоговых целевых показателей по программам, имели место быть отдельные нарушения по бюджетному и гражданскому законодательству, приемке некачественных работ и т.д.

По предписаниям КСП было взыскано 10,3 миллиона рублей (из 14,8 миллиона). Также были устранены недостатки при проведении работ на сумму в 6,1 миллиона.

В минувшем году аудиторы 64 раза обращались к правоохранителям. По результатам проверок аудиторов было возбуждено 8 уголовных дел и 13 административных производств – сообщает сайт областной КСП.


Артём Ежаков
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