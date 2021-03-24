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18:30, 24 марта 2021 года Орловец подобрал выброшенное ружье и теперь обвиняется в краже Инцидент произошел в Свердловском районе Орловской области.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в местный отдел полиции поступила информация о том, что у жителя одной из деревень пропало охотничье гладкоствольное ружье. Указывался также подозреваемый – 61-летний мужчина, имеющий собственность в данном населенном пункте. В ходе осмотра хозяйственных построек, принадлежащих предполагаемому злоумышленнику, мужчина выдал полицейским похищенное ружье.



Гражданин пояснил стражам правопорядка, что ранее со знакомым находился в гостях у потерпевшего, который в процессе конфликта выбросил ружье на улицу. На следующий день подозреваемый отыскал оружие и забрал его себе.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Орловское Информбюро



