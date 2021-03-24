Орловец, обвиняемый в нападении на сослуживцев, переведен в психиатрический стационар

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18:48, 24 марта 2021 года
Орловец, обвиняемый в нападении на сослуживцев, переведен в психиатрический стационарТрагедия на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области произошла в ноябре прошлого года.
Антон Макаров, уроженец Орловской области, обвинялся в убийстве двух офицеров и солдата-срочника. Еще один призывник получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. После стрельбы на аэродроме юноша скрылся вместе с табельным оружием и патронами к нему, отобранными у офицера.
Как пишет издание «Коммерсант», суд отменил меру пресечения обвиняемому. После психиатрической экспертизы, по ходатайству следствия, Антон Макаров переведен из СИЗО на принудительное лечение в местный стационар специализированного типа. Сколько он проведет в медучреждении, пока неизвестно. После лечения его могут отправить на повторную психиатрическую экспертизу.
Орловское Информбюро