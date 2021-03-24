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21:20, 24 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В ливенском мусоре найден мертвый младенец. Возбуждено уголовное дело. Кадры с места происшествия и комментарии правоохранителей - в нашем эфире.



- Год борьбы с COVID-19. С какими показателями Орловщина встречает годовщину выявления коронавируса в регионе?



- В Орле 40 студентов-иностранцев нарушили миграционный закон.



- Мост у деревни Тайное свободен для прохода и проезда. Но угроза подтопления низководных мостов пока остается.



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