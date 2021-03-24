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21:05, 24 марта 2021 года В декабре в Ливнах появится детская поликлиника Площадку под ее строительство сегодня посетил губернатор области Андрей Клычков.





Сейчас детская поликлиника располагается на первом этаже жилого дома, и потребность в полноценном здании возникла давно. Новую поликлинику решено было возвести рядом с роддомом. Ее построят в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Медучреждение позволит принимать до 250 маленьких пациентов в день.





Юлия Сабельникова



