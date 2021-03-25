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5:58, 25 марта 2021 года В Орле вынесен приговор по делу о хранении наркотика Мужчину судили по ст. 228 ч. 2 УК РФ.





Житель Ливен попал в колонию хранение запрещенного вещества в крупном размере без цели сбыта. Он приобрел 1,93 грамма наркотика у продавца и держал его у себя до момента задержания силовиками.



Ранее мужчина уже фигурировал в наркопреступлениях и был за них судим. По новому приговору, ливенец проведет три с половиной года в колонии общего режима – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



