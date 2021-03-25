Главная » Новости



6:59, 25 марта 2021 года Малоимущих орловцев поддержат финансово На государственную помощь вправе рассчитывать граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума – 10 722 рубля.





Виды возможной государственной помощи:



• Финансовая помощь при поиске работы и переобучении на другую специальность. С момента заключения социального контракта и последующих трех месяцев с начала трудоустройства выплата составит 11 480 рублей;

• Финансовая помощь в открытии индивидуального предпринимательства. На закупку основных средств ведения бизнеса соискателю могут выдать 250 тысяч рублей;

• Финансовая помощь в ведении подсобного хозяйства. Выплата не превысит 100 тысяч рублей.



Согласно пресс-службе мэрии, желающие могут проконсультироваться и заключить социальный контракт в филиалах Орловского областного центра социальной защиты населения по месту жительства. Подробная информация по телефону 8 (4862) 63 – 34 – 45 и на сайте www.dszn.ru.



инфотрафика сайта мерии









Артём Ежаков



