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6:59, 25 марта 2021 года

Малоимущих орловцев поддержат финансово

На государственную помощь вправе рассчитывать граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума – 10 722 рубля.


Виды возможной государственной помощи:

• Финансовая помощь при поиске работы и переобучении на другую специальность. С момента заключения социального контракта и последующих трех месяцев с начала трудоустройства выплата составит 11 480 рублей;
• Финансовая помощь в открытии индивидуального предпринимательства. На закупку основных средств ведения бизнеса соискателю могут выдать 250 тысяч рублей;
• Финансовая помощь в ведении подсобного хозяйства. Выплата не превысит 100 тысяч рублей.

Согласно пресс-службе мэрии, желающие могут проконсультироваться и заключить социальный контракт в филиалах Орловского областного центра социальной защиты населения по месту жительства. Подробная информация по телефону 8 (4862) 63 – 34 – 45 и на сайте www.dszn.ru.

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Артём Ежаков
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