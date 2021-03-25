Главная » Новости



8:01, 25 марта 2021 года ОГАУ ждет будущих абитуриентов Орловский государственный аграрный университет имени Парахина приглашает будущих студентов и их родителей на День открытых дверей.





В программе: встреча с руководством университета, знакомство с факультетами и институтами, беседа об особенностях приёмной кампании 2021 года, концерт. Гостей ждут 27 марта в 11 часов в главном корпусе университета.





Мария Семак



