Родители орловских школьников попробуют сдать ЕГЭ

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9:04, 25 марта 2021 года
Родители орловских школьников попробуют сдать ЕГЭАкция пройдет 30 марта.
Цель акции, которая, к слову, пройдет по всей России, показать, что экзамен не настолько страшный, как кажется.
Родители пройдут всю процедуру: от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен в условиях максимально приближенных к реальным. Взрослые увидят, как проводится регистрация, печатаются материалы, как выглядят рабочие места, приготовленные для их детей. За четыре предыдущих года в этой акции приняли участие 2800 орловцев.
Мария Семак