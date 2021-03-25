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9:04, 25 марта 2021 года Родители орловских школьников попробуют сдать ЕГЭ Акция пройдет 30 марта.





Цель акции, которая, к слову, пройдет по всей России, показать, что экзамен не настолько страшный, как кажется.



Родители пройдут всю процедуру: от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен в условиях максимально приближенных к реальным. Взрослые увидят, как проводится регистрация, печатаются материалы, как выглядят рабочие места, приготовленные для их детей. За четыре предыдущих года в этой акции приняли участие 2800 орловцев.





Мария Семак



