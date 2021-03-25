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9:27, 25 марта 2021 года

Как проводят каникулы учащиеся Орловской православной гимназии?

Учебное заведение существует уже 23 года. С воспитанниками и наставниками гимназии пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.


В Орловской православной гимназии на данный момент учатся около сотни детей. Каждое утро для них начинается с молитвы. Распорядок, дисциплина, ответственность являются основами учебного и воспитательного процесса. А учат здесь по системе русской классической школы.

Елена Овчинникова, директор Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши: «Все 23 года воспитание было основным, причем православное воспитание, и тот самый костяк, на котором зиждилось образование в Советском Союзе, то есть образование, которое пришло с 17 года, - вся традиция российского всеобуча».

Ценятся здесь - и наставниками, и ребятами - дружба, взаимовыручка, уважение друг к другу.

Несмотря на то, что сейчас время школьных каникул, для учащихся гимназии это непростая пора - время смирения и покаяния - идет Великий пост. Но, по словам самих ребят, им во всем помогает вера в Бога.

Не забывают свое учебное заведение и выпускники - часто приходят к преподавателям, духовнику за советом и помощью.

Николай Евдокимов, духовник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши: «Мы остаемся одной большой христианской семьей, кто близко – общаемся. Просят благословения, спрашивают советы, причащают своих детей - мы говорим: «внуки гимназические».

В гимназии надеются, что их православная семья с каждым годом будет становиться все больше, ведь на смену выпускникам приходят первоклассники.


Юлия Опанасюк
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