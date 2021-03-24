Главная » Новости



21:21, 24 марта 2021 года Андрей Клычков: «Я иногда получаю документы контрольно-счетной палаты – удивляюсь» Губернатор Орловской области провел сегодня традиционный прямой эфир в соцсетях и рассказал «смешную историю» про бассейн в школе № 51.





Губернатору задали вопрос в чате трансляции – почему бассейн в школе № 51 в Орле есть, а занятий – нет. Губернатор ответил, что правительство области хотело взять объект на баланс, увидев, что он почти не используется. Это было нужно, чтобы финансово содержать бассейн – школа самостоятельно это делать не могла. Тем не менее, региональная счетная палата заявила, что такое действие властей нанесет ущерб городу.

«А не подумали они, что у нас дети не могут заниматься спортом и плаванием? Я иногда получаю документы относительно контрольно-счетной палаты – удивляюсь», – заявил Андрей Клычков.





Артём Ежаков



