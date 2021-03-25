четверг 25.03.2021 11:17:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:32, 25 марта 2021 года

Сегодня – День работника культуры

Поздравление Правительства Орловской области с Днем работника культуры.


Уважаемые работники культуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
 
Нам посчастливилось жить в стране с необычайно богатой культурой. Веками она трансформировалась, впитывала в себя национальные особенности разных народов, но сохраняла самое главное – удивительно прекрасную душу русского человека. И сегодня вы смело берёте на себя ответственность за сохранение самобытности нашей культуры.
 
День за днем вы делаете все, чтобы жители региона не только не забывали свои корни, но и учились созидать, творить и создавать. Трудясь в филармонии, театрах, домах культуры, творческих мастерских, школах искусств, вы создаете новое поколение светлых, интеллигентных, образованных людей, любящих Родину.
 
Ваш неустанный труд не прекращается даже в дни, когда все вокруг отдыхают. Благодаря вашей фантазии и таланту появляется праздничное настроение, а лица жителей Орловщины озаряются улыбками.

Дорогие друзья!
 
От всего сердца желаем вам творческих успехов, неисчерпаемого запаса вдохновения, любви к своему делу, гармонии, благодарных зрителей и крепкого здоровья!
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.