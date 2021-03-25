Сегодня – День работника культуры

Поздравление Правительства Орловской области с Днем работника культуры.

Уважаемые работники культуры!



Поздравляем вас с профессиональным праздником!



Нам посчастливилось жить в стране с необычайно богатой культурой. Веками она трансформировалась, впитывала в себя национальные особенности разных народов, но сохраняла самое главное – удивительно прекрасную душу русского человека. И сегодня вы смело берёте на себя ответственность за сохранение самобытности нашей культуры.



День за днем вы делаете все, чтобы жители региона не только не забывали свои корни, но и учились созидать, творить и создавать. Трудясь в филармонии, театрах, домах культуры, творческих мастерских, школах искусств, вы создаете новое поколение светлых, интеллигентных, образованных людей, любящих Родину.



Ваш неустанный труд не прекращается даже в дни, когда все вокруг отдыхают. Благодаря вашей фантазии и таланту появляется праздничное настроение, а лица жителей Орловщины озаряются улыбками.



Дорогие друзья!



От всего сердца желаем вам творческих успехов, неисчерпаемого запаса вдохновения, любви к своему делу, гармонии, благодарных зрителей и крепкого здоровья!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ