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11:09, 25 марта 2021 года В Орле оживает сфера культуры Несмотря на все коронавирусные ограничения, певцы, артисты, художники, сотрудники библиотек и музеев смогли сделать так, чтобы культурная жизнь не остановилась. А сейчас всё возвращается к привычным формам. О том, как это происходит, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.





Прошел ровно год от начала локдауна, который перевернул жизнь во всех сферах. Особенно тяжело переживала этот период сфера культуры. Все ушли в онлайн как на фронт. И если нам, зрителям, было тяжело, сложно даже представить, насколько трудно было всем работникам культуры. Однако сотрудники музеев, библиотек, выставочных залов и театров старались сделать так, чтобы суженное до экрана мобильного телефона культурное поле, оказалось только временным явлением. Кажется, пора возвращаться в привычный формат. Как декорации на сцене, жизнь поменялась в мгновение ока. Воспряли театры. Но правило наполнения зала наполовину по-прежнему действует, и финансово театральное сообщество будет оправляться от простоя еще очень долго. Тем не менее, зрители уже увидели и долгожданную «Грозу» в Орловском академическом, «Кармен» и «Ночи Кабирии» в «Свободном пространстве». Кукольный театр, несмотря на все сложности, стал работать не только для детей, но и для взрослых. Союз театральных деятелей России помогал чем мог. Павел Легкобит, председатель орловского отделения СТД России: «В тот непростой момент, момент простоя, мы не стояли на месте, а учились, ставили спектакли, репетиции, на спектакли были выделены гранты Союзом театральных деятелей России». Меньше в этом смысле повезло музыкантам областной филармонии. Концертную деятельность они возобновили только в марте. Сначала был общий локдаун, потом все участники коллективов Губернаторского оркестра и хора «ЛИК» перенесли коронавирус. Одно время не было не только концертов, но и репетиций. Но сегодня художественный руководитель говорит о новом опыте. Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловской областной филармонии: «Мы научились дистанционно работать, записывать какие-то сложные музыкальные проекты, мы научились делать более-менее качественно онлайн трансляции этого нашего продукта нового». Профессиональный праздник в этом году все работники культуры встречают с новым профессиональным опытом. Библиотеки переходят на электронные читательские билеты. Осенью прошлого года по нацпроекту «Культура» в Орле и Мценске были открыты модельные библиотеки. Ирина Гладкова, директор централизованной библиотечной системы г. Орла: «Мы приобрели новых читателей - виртуальных, удаленных пользователей, которые являются пользователями наших социальных сетей, мы активно работаем в онлайн-простанстве, все библиотеки города, поэтому немножко изменились наши читатели». В 2021 году в Орле появится еще одна модельная библиотека, и две - в районах области. На федеральные средства покупаются инструменты, литература, оборудование. По национальному проекту «Культура» выделены и внушительные суммы на ремонт и реконструкцию сельских клубов и домов культуры, а также детских школ искусств. Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «В настоящий момент у нас идет ремонт трех культурно-досуговых учреждений, это сельские клубы в Верховском и Знаменском районе, текущие ремонты проводятся в рамках проекта «Местный дом культуры» в пяти муниципальных образованиях, там также приобретается оборудование, необходимое для осуществления деятельности». В этом году на сферу культуры в регионе выделено свыше 160 млн рублей. Жизнь потихоньку возвращается в привычное русло. В филармонии готовятся к большому концерту «Музыка советского кино», вновь стали доступными и посещаемыми выставки. Гроза пронеслась над нами, и пусть с этих пор она остается только на подмостках. Возможно, и об этом периоде нашей жизни в свое время будет рассказано театральным языком.



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Эва Стасюлевич



