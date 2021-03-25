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11:25, 25 марта 2021 года В Орловской области выявлено 59 случаев коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 59 случаев коронавирусной инфекции (всего – 32 061).



На лечении – 2 204 человека. Накануне выписано 69 орловцев (всего – 29 358). Число умерших жителей региона осталось на отметке в 499 (Накануне в регионе не было зарегистрировано летальных исходов).



Суточная заболеваемость в России – 9 221 (всего – 4 492 692), число выздоровевших – 10 881 (всего – 4 109 281). Общее число летальных исходов – 96 612 (+ 393 случая за сутки). На лечении – 286 799 граждан.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



