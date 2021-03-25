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11:35, 25 марта 2021 года

На покупку жилья для орловских ветеранов выделят 20 миллионов рублей

Эта сумма заложена в годовой бюджет.


В данный момент в Орловской области нужно переселить четырех ветеранов Великой Отечественной войны. В минувшем году удалось улучшить жилищные условия для 10 человек из этой категории граждан.

Помимо этого продолжается работа по приобретению жилья для других участников боевых действий, инвалидов и семей, имеющих на воспитании ребенка с инвалидностью, вставших на соответствующий учет до 1 января 2005 года. В текущем году для их расселения выделено 13,5 миллиона рублей. В прошлом году новоселье отметили 5 инвалидов и 11 ветеранов боевых действий – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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