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11:35, 25 марта 2021 года Орловских пенсионеров привезут на прививку Центр социального обслуживания Знаменского района предоставляет местным жителям транспорт. Льгота предназначена для старшего поколения.





Машины для транспортировки пациентов получены в рамках нацпроекта «Демография». Доставка до медучреждения – бесплатная и доступна даже в том случае, если человек не является подопечным соцслужбы. Желающего вакцинироваться отвезут к медикам и доставят домой.



Телефон 8 (48662) 2-14-50, 2-14-57.





Мария Семак



