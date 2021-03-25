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12:00, 25 марта 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 25 марта.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 41; Урицкий район – 6; Орловский – 5; Мценский – 4; Свердловский – 2; Залегощенский – 1.



По сообщению регионального оперативного штаба, накануне заразились 59 жителей региона, выздоровели – 69. Число погибших осталось на отметке в 499 (летальных исходов вчера не регистрировалось).



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



