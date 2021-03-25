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12:11, 25 марта 2021 года В трех орловских домах сегодня отключат свет Неудобство продлится с 14:00 до 18:00.





По сообщению пресс-службы мэрии, отключение затронет дома № 86 и № 88 по ул. Раздольной и дом № 31 по ул. Рощинской. Отключение электричества запланировано 25 марта в период с 14:00 до 18:00. Неудобства связаны с обслуживанием подстанции.





Артём Ежаков



