В Орле под колеса автомобиля попала женщина-пешеход

ДТП произошло 24 апреля в 17:55.

Наезд на пешехода произошел на дороге – дублере Московского шоссе у дома № 139. Женщина переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода и попала под колеса «Мицубиси Ланцер». В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области