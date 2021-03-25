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12:25, 25 марта 2021 года

В Орле нашли миграционные нарушения в сфере торговли

Специалисты Управления по вопросам миграции подвели итоги второго этапа надзорных мероприятий.


Обследовав торговые точки с сотрудниками-иностранцами, проверяющие выявили 20 миграционных нарушений. Без разрешительных документов торговали 8 человек, ещё 4 иностранца нарушили режим пребывания на территории РФ. На работодателей, допустивших своих сотрудников к работке вопреки законодательству, возбуждено 8 административных дел – сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области

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Артём Ежаков
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