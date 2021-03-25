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12:32, 25 марта 2021 года В Орле пострадал пассажир при столкновении «Фольксвагена» и ВАЗа ДТП произошло 24 марта в 20:30.





Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, двигался по ул. 3-й Курской И в районе д. 25 допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



