В Орле пострадал пассажир при столкновении «Фольксвагена» и ВАЗа

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12:32, 25 марта 2021 года
В Орле пострадал пассажир при столкновении «Фольксвагена» и ВАЗаДТП произошло 24 марта в 20:30.
Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, двигался по ул. 3-й Курской И в районе д. 25 допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан», который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро