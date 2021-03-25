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12:43, 25 марта 2021 года

На Орловщине начала гореть сухая трава

Спасатели зафиксировали первый случай горения сухой растительности в этом году.


Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, перваый случай загорания сухой травы зафиксирован накануне около деревни Верхнее Муханово Троснянского района. Здесь горела сухая растительность на площади 0,1 гектара.
 
МЧС призывает граждан полностью отказаться от выжигания сухой растительности, чтобы избежать травяных палов и трагических происшествий. Кроме того, спасатели напоминают, что после выжигания плодородному слою почвы необходимо восстановление в течение семи лет.
 
Сообщить об очаге пожара необходимо по телефонам службы спасения:
01, 101 и 112.
 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области



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