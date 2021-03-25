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12:52, 25 марта 2021 года Аварийным домам в Орле отдали деньги перевозчиков Решение было принято на сегодняшнем заседании городского совета народных депутатов.





Народоизбранники внесли поправки в годовой бюджет областного центра.

Изначально мэрия хотела распределить 13,7 миллиона рублей годовых субсидий для перевозчиков. Депутаты снизили эту сумму до 11,1 миллиона.

В итоге фонд субсидий для перевозчиков рекомендовали сократить на 4 миллиона рублей, а освободившиеся деньги (3,9 миллиона) направить на работы по предупреждению и ликвидации ЧС в домах №38 и №40 по улице Металлургов. Остаток (100 тыс. рублей) предлагается потратить на аудиторскую проверку продажи административных зданий с земельными участками администраций Железнодорожного и Заводского районов – сообщает пресс-служба городского совета.





Артём Ежаков



