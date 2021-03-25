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13:10, 25 марта 2021 года В Орле двум общественным организациям безвозмездно предоставят помещения Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии городского совета народных депутатов.





Здания будут переданы в пользование организациям «Трезвая Орловщина» и «Орловские Родники». Первая с 2016 года занимается трудными подростками и через спорт прививает им здоровый образ жизни. Также организация проводит спортивные мероприятия между отцами и их маленькими детьми с целью укрепить обоюдные узы.



Вторая организация – «Орловские родники» – занимается общественной деятельностью с 2001 года. В рамках программы «Учимся жить самостоятельно» они помогают выработать навыки самообслуживания инвалидов с множественными и тяжелыми нарушениями развития, а также реабилитировать людей с ОВЗ. Сейчас «Орловские Родники» помогают 30 гражданам с инвалидностью I и II группы – сообщает сайт городского совета.



Фото со страницы группы "Инвалиды г.Орла в проекте Учимся жить..." "Вконтакте"



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Артём Ежаков



