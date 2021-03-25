четверг 25.03.2021 14:51:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:10, 25 марта 2021 года

В Орле двум общественным организациям безвозмездно предоставят помещения

Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии городского совета народных депутатов.


Здания будут переданы в пользование организациям «Трезвая Орловщина» и «Орловские Родники». Первая с 2016 года занимается трудными подростками и через спорт прививает им здоровый образ жизни. Также организация проводит спортивные мероприятия между отцами и их маленькими детьми с целью укрепить обоюдные узы.

Вторая организация – «Орловские родники» – занимается общественной деятельностью с 2001 года. В рамках программы «Учимся жить самостоятельно» они помогают выработать навыки самообслуживания инвалидов с множественными и тяжелыми нарушениями развития, а также реабилитировать людей с ОВЗ. Сейчас «Орловские Родники» помогают 30 гражданам с инвалидностью I и II группы – сообщает сайт городского совета.

Фото со страницы группы "Инвалиды г.Орла в проекте Учимся жить..." "Вконтакте"

Читайте также:«Орловские Родники» получили помещение и денежную помощь



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.