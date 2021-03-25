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13:25, 25 марта 2021 года

Орловским заключенным разрешили краткосрочные свидания

Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.


Краткосрочные свидания с родными и близкими будут доступны подозреваемым, обвиняемым и осужденным с 1 апреля 2021 года. Короткие встречи разрешены в: ИК-2, 5, 6; КП-3, 7; СИЗО-1. Также, учитывая противоэпидемиологические требования, в учреждения областного УФСИН можно передать посылки.

Свидания будут проводиться с учетом всех требований безопасности с обеих сторон. На входе – термометрия, обязательны средства индивидуальной защиты. В случае нарушения предписаний встреча будет немедленно завершена. С выявленной температурой или признаками ОРВИ посетителей отправят домой – сообщает сайт областного УФСИН.


Артём Ежаков
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