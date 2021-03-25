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13:32, 25 марта 2021 года 1 мая в Орле подорожает проезд в общественном транспорте Городской совет согласовал новый тариф.





Как сообщает пресс-служба мэрии, цена при оплате картой составит 20 рублей, наличкой – 23 рубля. Соответствующее решение еще предстоит подписать в городской администрации.



Напомним, что впервые предложение о подорожании цены проезда озвучили сами перевозчики. В феврале речь шла о тарифе в 30 рублей, но городская администрация снизила его до принятых сегодня цен.





Артём Ежаков



