1 мая в Орле подорожает проезд в общественном транспорте

|
|
|Главная » Новости
13:32, 25 марта 2021 года
1 мая в Орле подорожает проезд в общественном транспортеГородской совет согласовал новый тариф.
Как сообщает пресс-служба мэрии, цена при оплате картой составит 20 рублей, наличкой – 23 рубля. Соответствующее решение еще предстоит подписать в городской администрации.
Напомним, что впервые предложение о подорожании цены проезда озвучили сами перевозчики. В феврале речь шла о тарифе в 30 рублей, но городская администрация снизила его до принятых сегодня цен.
Артём Ежаков