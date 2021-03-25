Главная » Новости



14:16, 25 марта 2021 года Молодого петербуржца подозревают в краже денег орловца Ему вменяют кражу 43 тысяч рублей.





Ранее потерпевший спрашивал в социальной сети в сообществе банковской организации о получении страховой выплаты. Как считает следствие, через некоторое время мужчине написал неизвестный, представившийся сотрудником кредитной организации. Предложив ему свои услуги, «банкир» выведал у жертвы данные о банковской карте и личном кабинете потерпевшего, что позволило совершить кражу. Злоумышленник действовал с «фейкового» аккаунта, который удалил, когда совершил преступление.



След привел правоохранителей в Санкт-Петербург, где они задержали и доставили в Орловскую область 23-летнего парня. Он не стал скрывать своей причастности к преступлению. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, готовится передача материалов в суд – сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Артём Ежаков



