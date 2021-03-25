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14:52, 25 марта 2021 года

В Ливнах стремятся к повышению качества медицинского обслуживания

Скоро в районном центре появится новая детская поликлиника. А уже запущенный в эксплуатацию новый томограф в ЦРБ позволяет проводить до 50 исследований сердца и головного мозга в сутки. Накануне Ливны посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Накануне площадку под строительство детской поликлиники осмотрел губернатор области Андрей Клычков. Медучреждение, которое должно появиться к декабрю, станет «соседом» местного роддома. По проекту это будет кирпичное трехэтажное здание.

Нынешняя поликлиника находится на первом этаже жилого дома и не всегда справляется с наплывом маленьких пациентов. Новая - рассчитана на 150 посещений в день. Построят медучреждение в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». На возведение - более 121 миллиона рублей. Подрядчик уже определен.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Поликлиника возводится с ноля, она полностью будет соответствовать все требованиям, которые в данный момент предъявляются к данным учреждениям. Она будет оснащена, меблирована».

Обновление пришло и в Ливенскую ЦРБ. Там заработал новый томограф, стоимостью 45 миллионов рублей. Он позволяет проводить до 50 исследований сердца и головного мозга в сутки.

Следующий пункт визита Андрея Клычкова - сквер Поликарпова. Самолет, который рухнул с постамента в январе 2019-го, сейчас отремонтирован. На территории положили тротуарную плитку, установили лавочки.

Сергей Трубицин, глава г. Ливны: «Сумма порядка 11 миллионов была. Работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Полностью поменяли линию освещения, появилась детская площадка».

В школе № 1 главу региона встречали громко - с ансамблем барабанщиков. Атмосфера - тёплая, как и батареи, которые недавно поменяли. Всего обновили более 300 радиаторов. Отремонтировали и кровлю.

Татьяна Бурцева, директор школы № 1 г. Ливны: «Были проблемы у нас. Подтекала крыша, подтекала система отопления, потому что радиаторы стояли с 63 года. Поэтому для нас это было подарком».

Подарком для всех ливенцев станет и обновление парка Машиностроителей. Город стал победителем федерального конкурса Минстроя России.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В ближайшее время начнутся работы, подрядчик определен. По благоустройству - более 70 млн рублей, что является продолжением той работы, которая проходила последние три года».

Что же касается дорожных работ, то губернатор поставил задачу местной администрации - завершить ямочный ремонт до конца апреля. К более основательному и масштабному обновлению дорожного полотна по всему городу приступят ближе к лету.


Юлия Сабельникова
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