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15:34, 25 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Коронавирус отступает. Будут ли снимать антиковидные ограничения?



- В декабре в Ливнах появится новая детская поликлиника. Площадку под строительство посетил губернатор региона. Куда еще придет обновление?



- Они трудятся, когда остальные отдыхают. Сегодня - день работника культуры.



- Орловская весна набирает обороты, а спецслужбы готовятся к половодью.



- Каникулы с пользой. Мы узнали, как их проводят воспитанники православной гимназии.



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