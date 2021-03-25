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15:34, 25 марта 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Коронавирус отступает. Будут ли снимать антиковидные ограничения?
- В декабре в Ливнах появится новая детская поликлиника. Площадку под строительство посетил губернатор региона. Куда еще придет обновление?
- Они трудятся, когда остальные отдыхают. Сегодня - день работника культуры.
- Орловская весна набирает обороты, а спецслужбы готовятся к половодью.
- Каникулы с пользой. Мы узнали, как их проводят воспитанники православной гимназии.
Вести-Орёл