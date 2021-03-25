Горсовет Орла одобрил установку бюста Жукова

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15:43, 25 марта 2021 года
Горсовет Орла одобрил установку бюста ЖуковаРешение было принято во время сегодняшней сессии народоизбранников.
Бюст маршала Победы появится на площади, названной в честь легендарного военачальника. В ближайшее время её планируют благоустроить.
Что касается самого бюста, то концепт памятника предполагал создание бронзового изваяния полководца и гранитного постамента. Цена работы скульптора Артура Маргаряна оценена в 860 тысяч рублей. Художник уже изготовил бюст.
Комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства, а также региональный Градостроительный совет уже одобрили установку сооружения – сообщает сайт мэрии.
Фото пресс-службы администрации города Орла
Артём Ежаков