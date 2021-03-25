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15:43, 25 марта 2021 года

Горсовет Орла одобрил установку бюста Жукова

Решение было принято во время сегодняшней сессии народоизбранников.


Бюст маршала Победы появится на площади, названной в честь легендарного военачальника. В ближайшее время её планируют благоустроить.

Что касается самого бюста, то концепт памятника предполагал создание бронзового изваяния полководца и гранитного постамента. Цена работы скульптора Артура Маргаряна оценена в 860 тысяч рублей. Художник уже изготовил бюст.

Комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства, а также региональный Градостроительный совет уже одобрили установку сооружения – сообщает сайт мэрии.

Фото пресс-службы администрации города Орла

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Артём Ежаков
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