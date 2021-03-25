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15:50, 25 марта 2021 года В Орловском краеведческом музее открылась выставка художника, члена российского Союза маринистов Игоря Медведева Автор представил цикл фантазийных работ, выполненных в одной цветовой гамме, и все пейзажные работы, которые увидит зритель, на самом деле собирательные образы.





Море, глубокие ущелья, скалы, парусники, волшебные замки и крепости - глядя на любое полотно с легкостью можно подумать, что когда-то и ты был там, на этом берегу, во сне или в мечтах, но где-то все это уже встречалось.



Игорь Медведев, член российского Союза художников-маринистов: «Отдельными кусочками я все это видел, я видел это в Крыму, на Домбае, на Алтае, где-то это связано со Средиземным морем».

Все увиденное соединяется в одно целое, и получается символический и романтический пейзаж. Игорь Медведев - яркий представитель живописи в монохромной технике, он пишет свои картины не кистью, а мастихином, и широкие мазки придают фантастическим видам реалистичность. Его произведения сегодня стоят в одном ряду с работами знаменитых японских живописцев стиля суми-э. А еще Игорь Медведев очень успешно умеет вовлечь зрителя в диалог.



Дмитрий Моисеев, директор краеведческого музея: «Картины действительно многослойные, и каждый для себя здесь может найти что-то интересное».

Посетил открытие выставки и митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Здесь я увидел светлые картины, светлые образы - не по цвету, а по внутреннему состоянию художника, которое здесь особенно четко передалось».

Всем зрителям художник на свой лад предлагает оценить красоту и мощь окружающего мира, восхититься его таинственностью и непостижимостью, поразмышлять о том, как живется человеку на маленькой, но невероятно красивой планете.





Эва Стасюлевич



