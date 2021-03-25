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16:32, 25 марта 2021 года Губернатор Клычков наградил работников культуры Орловщины Церемония прошла сегодня, 25 марта, в их профессиональный праздник.





Награды вручали глава региона и председатель областного совета Леонид Музалевский. Сегодняшний список наград и лауреатов:



«Почетный работник культуры Орловской области»:



• Вера Ефремова, директор Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева;

• Татьяна Плеханова, преподаватель Колпнянской детской школы искусств;

• Елена Алехина, главный библиограф Мценской межпоселенческой районной библиотеки имени И. С. Тургенева.

Сертификат победителя конкурсного отбора в рамках национального проекта «Культура»:

• Любовь Нелюдимова, директор Ильинского сельского Дома культуры Хотынецкого района;

• Надежда Оленина, художественный руководитель Спасского сельского Дома культуры;

• Екатерина Рыженкова, директор Социально-культурного центра Спасско-Лутовиновского сельского поселения;

• Татьяна Лупакова, директор Социально - культурного центра Аникановского сельского поселения;

• Татьяна Козыренева, заведующая Жиляевской сельской библиотекой;

• Елена Цыганкова, директор Детской школы искусств имени М. А. Балакирева.



Памятная медаль «150-летие И. А. Бунина»:



• Александра Семенова, председатель Орловского отделения Российского творческого Союза работников культуры;

• Евгений Дербенко, преподаватель Орловского музыкального колледжа.



Почётная грамота Орловского областного Совета народных депутатов:



• Александра Семенова, председатель Орловского отделения Российского творческого Союза работников культуры;

• Вера Ефремова, директор Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева;

• Елена Казакова, директор Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева.



Благодарность Орловского областного Совета народных депутатов:



• Татьяна Егунова, директор Плосковского сельского дома культуры - филиала Культурно-досугового центра Никольского сельского поселения Свердловского района;

• Людмила Славная, директор Организационно-методического центра Орловского района;

• Коллектив фольклорного ансамбля «Светозары» МБУК «Ансамбль танца «Славица» (руководитель Надежда Соколова);

• Коллектив Ливенского краеведческого музея (директор Дмитрий Астахов).

губернатора Клычкова к награжденным р «Мы понимаем, что на сегодняшний день ваша работа это не просто профессиональные качества, - обратился глава региона к присутствующим. – Это душа, вся жизнь, за которой стоят люди, будущее региона, наше процветание нравственное, культурное, патриотическое, духовное. Вы выполняете важнейшую миссию, поддерживая уникальную русскую культуру», – цитирует обращениек награжденным р егиональный информационный портал

Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



