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17:17, 25 марта 2021 года Благодаря детским рисункам в Некрасовской школе-интернате появился автомобиль Абстрактные картины были проданы на аукционе. Недостающую сумму добавили спонсоры.





Абстрактные картины воспитанники Некрасовской школы-интернаты писали под руководством Сергея Ладошина, академика Российской академии художеств. Ребята стали участниками проекта «Дети солнца», цель которого показать творческий потенциал детей и материально помочь детским домам и интернатам.



Сергей Ладошин, академик Российской академии художеств: «Мы пишем не просто образ или какие-то формы, а настроение, чувства, эмоции вкладываем в эти картины, потому что это истории жизни детей».

В каждой работе - частица чьей-то души. Здесь и трагедия матери, потерявшей ребенка, и стремление к достижению поставленных целей.



Проект «Дети солнца» действует уже четвертый год под эгидой Российского фонда мира.



Игорь Сычкин, председатель Орловского областного отделения Российского фонда мира: «Мы образуем выставку, она ездит по нашему региону, потом проходит фестиваль и аукцион, где благотворители выкупают эти картины. Собранные деньги направляются в детские дома».

По словам Игоря Сычкина, за самую дорогую картину заплатили 300 тысяч рублей. Такую же сумму заработали и юные художники из Некрасовской школы-интерната. Благодаря этим средствам, а также помощи орловских спонсоров и московского благотворительного фонда интернат приобрел новенький вместительный автомобиль.



Ключи от автомобиля вручили руководству интерната, а юным художникам, которые внесли свою толику в эту покупку, подарили денежные сертификаты и сладкие подарки. Впрочем, без сладостей в интернате в этот день никто не остался.





Татьяна Тимохина



