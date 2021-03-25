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17:53, 25 марта 2021 года В Орле утвердили облик монументов в парке Победы Концепты памятной стелы и мемориальной часовни утверждены на сессии городского совета народных депутатов.





Согласно первому проекту, на фронтальной части стелы появится надпись «В честь освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков», а на оборотной будет располагаться дата «5 августа 1943 года». Фразы сделают из золоченой стали. Сам монумент будет сделан из гранита двух видов, а его верхушку будет обрамлять репродукция Ордена Великой Отечественной войны. Территорию вокруг стелы облагородят.



Что касается проекта пятиметровой мемориальной часовни в честь защитников Отечества, то её сделают из черного мрамора и разместят слева от главной аллеи, ближе к Дворянскому гнезду. Внутри нее помесят урны с орловской, курской и белгородской землей. Часовню посвятят памяти павших на Курской дуге воинов – сообщает сайт мэрии.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



