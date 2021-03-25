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17:55, 25 марта 2021 года

В начале апреля на Орловщину прибудет крупная партия «Спутника V»

Ожидается поступление порядка 8 тысяч доз.


Об этом заявил сегодня во время заседания регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса замглавы областного депздрава Владимир Николаев. Что касается текущих поступлений отечественной вакцины, чиновник сообщил, что позавчера, 23 марта, в регион прибыла партия из 1 100 доз препарата, а сегодня ожидают поставку еще 3 100 доз – сообщает сайт регионального правительства.

На сегодняшний день вакцинация от коронавируса осуществляется в 35 прививочных кабинетах в 28 медицинских учреждениях области. Также действуют 3 передвижных пункта и 31 мобильная бригада.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 34 160 человек, 22 050 жителей региона полностью завершили вакцинацию.

Запись на процедуру осуществляется через портал Госуслуг, электронную регистратуру Орловской области, мобильное приложение 2DR.RU и единый телефон 122.

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Артём Ежаков
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