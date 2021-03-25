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18:47, 25 марта 2021 года На Орловщине потеплеет По мнению синоптиков, в этом году в нашем регионе весна - среднестатистическая.





Несмотря на то, что орловцы за последние годы успели привыкнуть к теплому марту, с точки зрения специалистов, это аномалия. Нормой для нашего региона считается такая погода, какая установилась сейчас. Однако потепление не за горами.



Валерий Селихов, начальник Орловского ЦГМС: «На сегодняшний день наша область находится в восточной части европейского антициклона, центр которого находится ориентировочно над Мадридом. Мы ожидаем, что погодные условия не будут иметь каких-то резких колебаний. Температура в ночные часы в ближайшие трое суток будет от минус трех до плюс двух градусов, в дневные часы ожидается пять-десять градусов тепла».

Уже на следующей неделе температура воздуха даже ночью не должна опускаться ниже нуля.





Надежда Невматулина



